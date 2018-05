IVREA - Attimi di tensione questa mattina davanti alla scuola elementare Walter Fillak di Banchette, vicino a Ivrea: uno zaino Invicta abbandonato in strada ha allarmato diversi cittadini, preoccupati che lo zaino potesse contenere un ordigno.

L’ALLARME BOMBA - L’allarme bomba ha richiamato nei pressi della scuola i carabinieri e i vigili urbani. Tanto è stato lo stupore quando le forze dell’ordine hanno verificato il contenuto: all’interno dello zaino non vi era alcun esplosivo, ma un numero considerevole di dvd pronografici. Nessuno sembra sapere come lo zaino sia stato abbandonato in quel luogo, nei pressi di una scuola elementare. Una bravata o un messaggio destinato a qualcuno? Per il momento il proprietario dei film pornografici non è stato individuato.