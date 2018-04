A Ivrea facendo benzina si risparmia sulla spesa

IVREA – Si chiama «Fai il pieno di convenienza» la promozione che reglerà grandi occasioni di risparmio a tutti i clienti Conad di Ivrea (Corso Verelli 131). Da questa settimana e fino al 19 maggio, facendo un rifornimento di almeno 20 euro di carburante, tutti i clienti riceveranno un coupon del valore di 10 euro da utilizzare la settimana successiva su una spesa al supermercato di almeno 50 euro. «Una promozione che proponiamo da 3 anni ormai e che riscuote sempre moltissimo successo. Tante le soddisfazioni per il punto vendita e per i clienti che riconoscono l'importante sconto che proponiamo loro e l'attenzione che ogni giorno cerchiamo di dedicare ad ognuno di loro» Spiega il titolare Massimo Galvan.

L'ATTENZIONE AL CLIENTE - Il distributore a marchio Conad riesce a mantenere il prezzo del carburante tra i più competitivi sulla piazza. E' una delle insegne Conad nate con l'obiettivo di fare risparmiare i clienti. Così come la parafarmacia che si trova all'interno del punto vendita di Ivrea creata anch'essa per continuare a prendersi cura delle persone. Il supermercato sposa i tradizionali valori dell'azienda con un'attenzione particolare ai prodotti freschi e locali.

GLI ORARI - Il supermercato Conad di Ivrea è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il distributore è aperto in modalità self 24 ore su 24 mentre il personale è presente per aiutarvi nel rifornimento anche di metano dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30.