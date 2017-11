Grave incendio a Castellamonte: a fuoco un’abitazione di due piani, ore di lavoro per i pompieri

CASTELLAMONTE - Grave incendio nella serata di ieri in via Vietta 18 a Castellamonte. A prendere fuoco un’abitazione di due piani in ristrutturazione: gli stessi proprietari si sono accorti che dalla canna fumaria stava uscendo un fumo anomalo e hanno dato l’allarme. Sul posto, alla periferia del comune, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, Ivrea e Rivarolo Canavese che hanno lavorato per diverse ore per riuscire a spegnere il rogo. In poco tempo le fiamme avevano infatti raggiunto il tetto e il sottotetto, alla fine andati quasi completamente distrutti.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato nell’incendio, la famiglia si era messa al riparo appena accortasi di ciò che stava accadendo.