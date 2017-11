Esce di strada e si ribalta più volte, trovato morto un uomo di 45 anni di Pont Canavese

RIBORDONE - Ilario Gallo Balma, muratore di 45 anni residente a Pont Canavese, è stato trovato morto nella mattinata di domenica in una scarpata in Valle Orco, precisamente a Ribordone. L’uomo è stato vittima di un incidente con il suo fuoristrada, un Mitsubishi Pajero, con cui è uscito dalla carreggiata (una strada sterrata) per motivi ancora in fase di accertamento e precipitato nella scarpata ribaltandosi più volte con il mezzo. Per lui non c’è stato scampo.

A trovare il corpo ormai privo di vita sono stati gli uomini del 118 che hanno raggiunto il luogo su un elicottero. Sorvolando l’area hanno individuato l’auto segnalata dalla famiglia qualche ora prima, al momento della denuncia di scomparsa di Ilario Gallo Balma, e vicino il muratore quarantacinquenne.

I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per quanto si apprende al momento l’incidente potrebbe essere avvenuto anche nella serata di sabato ma, essendo quella strada molto buia e con pochi passaggi di veicoli, nessuno si sarebbe accorto dell’incidente e del Mitsubishi Pajero nella scarpata.

I carabinieri di Locana, intervenuti sul posto, stanno ora indagando per capire le cause che hanno portato fuori strada la vittima.