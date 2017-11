Coltelli e piedi di porco nascosti in macchina, due eporediesi nei guai

PAVONE - I carabinieri della Stazione di Ivrea hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Ivrea due eporediesi, di 39 e 34 anni, disoccupati, entrambi noti alle forze dell’ordine. I due sono stati controllati lo scorso martedì pomeriggio a bordo di un autocarro mentre percorrevano le vie del paese a Pavone Canavese.

COLTELLI - Sottoposti a perquisizione i due sono stati trovati in possesso di tre coltelli, di cui uno a serramanico, e di un piede di porco, tutti portati senza giustificato motivo. Nei loro confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.