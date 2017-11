A 14 anni accoltella la rivale in amore alla fermata del bus, «parlava male di me»

IVREA - La contesa per un ragazzino e le prime gelosie sono normali quando si fa l’ultimo anno della scuola media o si iniziano le superiori. Ma quello che è successo a Ivrea, alla fermata del pullman nei pressi del colle Bellavista, non distante dall’istituto tecnico Camillo Olivetti alla periferia Sud della città. A raccontarlo è La Stampa, che parla di una quattordicenne che ha accoltellato un’adolescente di un anno più grande di lei perché «sparlava di me, diceva al mio ragazzo che sono una poco di buono e allora io non c’ho più visto». Una storia assurda per cui la ragazzina è stata denunciata al Tribunale dei minori di Torino per lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio. Con sé aveva un coltello a serramanico con una lama di 20 centimetri che i poliziotti le hanno trovato ancora addosso quando l’hanno rintracciata poco dopo l’aggressione.

L’ACCOLTELLAMENTO - I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri. Le due adolescenti erano alla fermata del bus quando la quattordicenne ha tirato fuori il coltello che aveva con sé è ha sferrato due fendenti colpendo la rivale alla gamba e all’avambraccio. Poi è fuggita. Mentre la ferita veniva soccorsa e portata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con pochi giorni di prognosi, l’altra è stata rintracciata e fermata. Sarebbe stata, secondo quanto riporto La Stampa, lei stessa a raccontare il perché di quel gesto sconsiderato con cui avrebbe potuto uccidere.