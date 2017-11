Ad Amici di Maria De Filippi entrano i «The Jab», una band di tre ragazzi canavesani

Ormai da tanti anni il programma «Amici» di Maria De Filippi è uno dei talent più ambiti dai giovani artisti, ballerini, attori o cantanti che siano. Un traguardo che molti tentano di raggiungere e quest’anno a farcela ci sono tre ragazzi canavesani che da due anni hanno creato un gruppo musicale, i «The Jab». Loro sono Alessandro De Santis, la voce e la chitarra della band, Mario Francese, il tastierista, e Davide Vuolo, l’ultimo arrivato del gruppo nonché il batterista.

Due dei tre ragazzi, Mario e Alessandro, arrivano da Ivrea, mentre Davide è residente a Strambino. Compositori e musicisti a tutto tondo perché, come dicono loro «ci piace suonare di tutto», entrano ad Amici dopo essersi esibiti di fronte a Stefano De Martino, ex concorrente proprio di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez, davanti a cui hanno cantato tre loro inediti, «Lei» e «Costenzo» e «Costume di Dio».

«Meritiamo di entrare perché potremmo essere qualcosa di innovativo, potrebbe esserci qualcosa di interessante in ciò che rappresentiamo e che scriviamo», hanno detto nella puntata del programma che li ha visti protagonisti.

La parte più difficile inizia ora con il coinvolgimento del pubblico da casa e con il confronto quotidiano con gli esperti del settore. La loro avventura ha già trovato il supporto anche del sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto che sul proprio profilo Facebook ha scritto: «Visto che non vinceremo i Mondiali di calcio, visto che in Canavese al momento non avremo il mare, nella speranza che i treni arrivino in tempo, vi chiedo di aiutare una band Canavesana che partecipa alla trasmissione ‘Amici’ il cantante è Alessandro De Santis e loro sono i The Jab».