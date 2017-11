Vede i carabinieri e scappa, ecco cosa nascondeva nel bagagliaio dell'auto

COSSANO CANAVESE - Stava passando in auto tra le vie di Cossano Canavese come se nulla fosse quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, si è dato precipitosamente alla fuga. I militari allora si sono lanciati all'inseguimento e hanno bloccato l'uomo poco dopo. Durante la perquisizione della macchina, i carabinieri hanno trovato, ben occultato ne bagagliaio, un tubo di metallo sospetto.

ARMI - Rivestito artigianalmente in gomma, con all’estremità un dado a farfalla, il tubo metalluco era in possesso dell'uomo senza giustificato motivo. L’oggetto è stato perciò sequestrato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea e l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura per porto di armi e oggetti atti a offendere.



