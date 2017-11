Il Carnevale d’Ivrea in lutto: è morto «Al», figura storica della battaglia delle arance

IVREA - Il Carnevale d’Ivrea non sarà più come prima senza «Al» a petto nudo, a sfidare i carri. Tirando arance nel freddo di piazza Ferruccio Nazionale: l’uomo, figura storica tra gli Aranceri della Morte, si è spento oggi lasciando un vuoto incolmabile non solo tra gli amanti di questa ricorrenza, ma in tutta la città.

IL CORDOGLIO A IVREA - La notizia della scomparsa di «Al», l’uomo che non sentiva mai il freddo, ha subito fatto il giro di Ivrea e di tutto l’Eporediese, suscitando reazioni tra gli amanti dello Storico Carnevale: «A nome della squadra ti ringraziamo per il Carnevale che ci hai trasmesso: personalità e goliardia» è il ricordo degli Aranceri della Morte. «Credo che chi è un arancere non muore mai» è il messaggio di cordoglio più frequente. Anche gli avversari lo hanno omaggiato con rispetto, ammirazione e tanta nostalgia. Ivrea ricorda «Al» come un guerriero dall’animo buono e gentile, tanto impavido durante il Carnevale quanto buono e gentile per strada, nella vita di tutti i giorni.