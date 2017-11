Lavori per l’illuminazione, chiude tre giorni la provinciale per la Reggia di Venaria

BORGARO - Lavori in corso per la manutenzione dell’impianto di illuminazione del sottopasso lungo la strada provinciale 501 "della Reggia", nel tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 0+900. Per tre giorni ci sarà una chiusura di parti di strada. Il divieto di transito vale da oggi, martedì 14 novembre, a giovedì 16 novembre dalle ore 9 alle ore 16. Solamente per la giornata odierna il blocco vale per la direzione Venaria-Borgaro, mentre nei prossimi due giorni riguarda la direzione Borgaro-Venaria. Per informare gli automobilisti lungo la strada provinciale 501 sono stati messi alcuni cartelli che indicano percorsi alternativi.