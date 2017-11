Frontale a Leinì e Volpiano tra due furgoni, grave un uomo in elisoccorso al Cto

LEINI - Frontale tra due furgoni questa mattina sulla strada provinciale tra Leinì e Volpiano. Un Fiat Ducato e un Fiat Fiorino hanno impattato l’uno con l’altro violentemente all’altezza di via Ruffini, tanto che i due mezzi sono usciti dalla carreggiata terminando la corsa in un fosso a lato della strada. Ad avere la peggio è stato il conducente del Fiorino, soccorso dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza e in gravo condizioni in elisoccorso all’ospedale Cto. Soccorso anche il conducente del Ducato, portato all’ospedale di Ciriè in condizioni meno gravi del primo. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Per verbalizzare quanto avvenuto sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale di Leinì.