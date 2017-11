«Colpo grosso» in una scuola di Rivarolo, ladri portano via i tablet dei prof

RIVAROLO - L'antifurto era in funzione ma nessuno degli abitanti della zona ha chiamato le forze dell'ordine. Lunedì 6 ottobre all'interno della scuola media di via Le Maire, a Rivarolo Canavese alcuni criminali hanno forzato la porta dell'istituto Gozzano e si sono introdotti all'interno. I malviventi hanno scardinato le macchinette che distribuiscono cibo e bevande e poi si sono diretti in sala professori. Qui hanno fatto razzia di ben 16 tablet dati in dotazione ai docenti per rilevare le presenze e di alcuni cellulari. Un colpo da diverse centinaia di euro su cui indagano attualmente i carabinieri della compagnai di Ivrea.