Domani l’ultimo saluto a Debora e Raffaele, Castellamonte e Feletto in lutto

I loro sorrisi sono ancora negli occhi di familiari e amici, come se non fosse successo nulla, invece venerdì sarà dato a entrambi l’ultimo saluto. Poche ore dopo la tragedia consumatasi sulla provinciale tra Ozegna e Rivarolo, all’altezza della curva del Bogo, capeggiavano già alcuni fiori in ricordo di Debora Biscuola, 18 anni, e Raffaele Mazzagatti, 35 anni. La loro vita si è spezzata in un terribile incidente stradale mentre tornavano da una festa insieme a un terzo amico, l’unico che si è salvato.

Domani pomeriggio si svolgeranno i funerali di entrambi. Il primo, quello di Raffaele, sarà celebrato alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Feletto dopo il rosario di questa sera alle 20.30 sempre nella stessa chiesa. In prima fila i genitori del giovane falegname, Isabella e Vincenzo, e i fratelli e sorelle Gianni, Antonio, Maria Concetta e Carmen. Di seguito non solo gli amici, ma tutto il paese che nelle ultime ore si è stretto al dolore della famiglia. Nella chiesa parrocchiale di Castellamonte sarà dato l’ultimo saluto a Debora invece. Il parroco inizierà la messa per lei alle 15.