Inquinamento: dopo sette giorni di sforamenti il Pm10 torna temporaneamente su livelli normali

IVREA - Dopo sette giorni di sforamenti, nel Canavese la qualità dell’aria migliora, anche se temporaneamente e non di moltissimo. Tanto però da far tornare i valori di Pm10 nella norma, con 47 microgrammi per metro cubo registrati nella stazione di monitoraggio dell’Arpa a Ivrea nella giornata del 31 ottobre. Una condizione che però, alla pari del resto del Piemonte e in particolare della provincia di Torino, è destinata a durare poco: già da oggi le previsioni parlano di un peggioramento - con valori tra i 51 microgrammi ma inferiori ai 75 - che sarà ancora più accentuato domani, giovedì 2 novembre, quando i valori saranno superiori ai 75 microgrammi, ma inferiori ai 100.

Proprio a proposito dell’inquinamento, il Movimento 5 Stelle ha fatto un paragone tra Ivrea e Torino sulle scelte fatte per limitare l’inquinamento in questo periodo difficile «a causa della mancanza di piogge e di assenza di vento». «Una delle prime misure è quella di vietare la circolazione delle auto più obsolete, includendo anche le più recenti se i parametri non rientrano», scrivono i pentastellati in una nota, «limitare la circolazione delle auto è attualmente l’unico ‘bottone’ che si può premere , insieme a quello delle caldaie del riscaldamento, per intervenire sul problema. Inutile dire che, seppur indispensabile spesso non è sufficiente».

Il confronto tra il capoluogo amministrato da Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle e Ivrea è impari: «Qui da noi tutto tace, niente blocchi, niente avvisi e quindi si è portati a pensare che il problema non sussista», accusano, «visti i valori della settimana trascorsa, tutti rasenti il limite con sforamento nel fine settimana, l’applicazione dei protocolli sarebbe stato responsabile e doveroso. E’ evidente che è un problema di sensibilità verso l’ambiente e la salute, ed è altrettanto evidente che questa sensibilità è stata sopita durante le giunte Della Pepa».