Si stacca una tegola dal tetto, sfiorato un pedone: paura nella zona pedonale di Chivasso

CHIVASSO - Per fortuna non ha colpito nessuno, altrimenti si sarebbe potuta anche consumare una tragedia. In via Torino, a Chivasso, ieri una tegola di un tetto in coppi tra le abitazioni ai civici 54 e 56 è caduta nella zona pedonale davanti al bar e al negozio di dischi sfiorando un pedone. Passata la paura, sul posto è intervenuta la polizia municipale e l’ufficio tecnico del Comune per transennare l’area e per capire sia come sia successo, sia per controllare la situazione ed evitare altre cadute.