Ivrea, tutti i mercati settimanali presenti in città: a dicembre arriva il natalizio

IVREA - Non manca l’offerta commerciale con i mercati settimanali nella città di Ivrea. Si possono dividere in cinque gruppi:

- il mercato settimanale del venerdì, che si svolge sull’ampia area mercatale compresa fra via Circonvallazione, v.le Monte Stella e via Lago Sirio. Si tratta di un mercato misto dal punto di vista merceologico e conta circa 400 stalli. Malgrado la difficoltà strutturale dell’area, ricavata negli anni 80 dalla bonifica del Lago di Città – ormai ridotto a palude – e i cedimenti che tale bonifica dimostrano oggi, il mercato conserva ancora tutta la propria forza attrattiva, che si riversa sulla prima e seconda cintura di Ivrea, fino a coinvolgere il territorio della bassa Valle d’Aosta. La varietà merceologica e la disposizione particolare delle singole aziende sull’area, che permette loro di sviluppare un’ottima forza espositiva della merce, fanno sì che questo mercato rappresenti un polo attrattivo non indifferente per la città e completi l’offerta commerciale cittadina.

- nelle domeniche del mese di dicembre, si svolge il mercato natalizio;

- il mercato settimanale del martedì, che si svolge sull’area mercatale che prospetta su v.le Monte Stella e che conta circa 80 banchi, con un’offerta merceologica prevalentemente alimentare e con una residua presenza extralimentare.

- nel quartiere di Bellavista, sull’area mercatale di Canton Maridon, si svolgono 2 mercati settimanali, uno nella giornata di giovedì e uno nella giornata di sabato. Mentre quello del giovedì non sviluppa grande forza attrattiva, il mercato che si svolge il sabato, con la presenza di circa 30 banchi, assolve pienamente ad un’offerta commerciale di quartiere, merceologicamente completa, e diventa polo attrattivo di un territorio che va oltre i soli quartieri di Bellavista e S. Grato, attirando consumatori dai comuni confinanti di Pavone Canavese e Romano Canavese;

- ci sono anche i mercati minori come il mercato dei fiori in corso Botta, nei tre giorni precedenti la festività di Ognissanti; sempre in corso Botta, il banco torroni e il banco di piante natalizie nel mese di dicembre; il banco di caldarroste nel mese di ottobre; due vendite stagionali estive di frutta e angurie su via Circonvallazione.