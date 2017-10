Nasce il «semaforo intelligente» per evitare code e ingorghi: grazie a un sensore scatta il verde

NOLE - Ormai è in funzione da una settimana il semaforo «intelligente» fortemente voluto e installato a Nole, all’incrocio tra via Circonvallazione, via Bertetto e via Rocca. «Potrebbe risultare difficile, per i pedoni, capire subito il funzionamento», avverte la Giunta comunale del sindaco Luca Francesco Bertino, «per richiedere il passaggio pedonale è necessario appoggiare la mano sul sensore giallo che si trova sulla palina del semaforo. Dopo questa operazione, occorrerà attendere il verde». Una rivoluzione insomma nato in primis per evitare le lunghe code delle auto con lo scattare del semaforo. Quando arriva una vettura un sistema fa scattare il semaforo sul colore verde, così da facilitare la viabilità. All’arrivo di un pedone, invece, scatta il rosso dopo il tocco del sensore.