L’incendio distrugge il rifugio dei gatti a Treversella, è emergenza in Valchiusella

TRAVERSELLA - Uno dei due incendi che i vigili del fuoco hanno individuato nel Canavese è nella zona di Traversella. Tra coloro che abitano e vivono ogni giorno la Valchiusella c’è il rifugio Bruno Piazza che si trova sul «Sentiero delle Anime» a oltre mille metri di quota, un punto di riferimento per gli escursionisti e gli scalatori. Nelle ultime ore i roghi hanno raggiunto il rifugio dei gatti presente al Rifugio Piazza bruciando il riparo dei gatti che ora si trovano senza cibo né acqua.

A dare la notizia è il gattile di Ivrea Eporedianimali: «Purtroppo il fuoco ha raggiunto la nostra colonia felina», fanno sapere, «Al momento il luogo è raggiungibile solo dal servizio civile, a cui abbiamo consegnato crocche e bottiglie d'acqua».

Per aiutare Eporedianimali è stato attivato un numero dedicato, il 3403174212. «Le cose di cui abbiamo bisogno sono crocche, eventualmente un contenitore metallico in cui conservare i sacchi aperti, acqua in bottiglia, dispenser, gambe e braccia, per portar su tutto domenica, se la strada è libera (la teleferica è fuori uso). Bisognerà ricostruire un punto pappa, ovvero una tettoietta o casetta con un ingresso piccolo, a prova di volpe, se qualcuno ha legno e attrezzi, sarebbe meglio fare un sopralluogo e poi costruirla direttamente in loco, per non portarla a spalle».