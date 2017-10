Sono 11 gli incendi boschivi attivi

TORINO - Sono undici gli incendi boschivi attualmente in corso in Piemonte. Lo si ricava da un messaggio diffuso sui profili social ufficiali del Corpo dei Vigili del Fuoco. I roghi sono in corso nelle zone di Mompantero e Bussoleno, Traversella, Cumiana, Locana, Roure, Cantalupa e Frossasco (in provincia di Torino), Demonte, Pietraporzio, Casteldelfino e Bellino (nel Cuneese). Il messaggio informa che sono impegnati 190 uomini con tre Canadair e tre elicotteri.

CANADAIR DALLA CROAZIA - Due Canadair dalla Croazia sono stati destinati all'emergenza incendi in Canavese. La loro entrata in servizio è prevista per oggi pomeriggio, dopo loscalo tecnico all'aeroporto di Genova, a meno che ladispersione del fumo non lo permetta.

L'immagine, tratta da «flightradar24», illustra il tragittodi un Canadair della Protezione civile impegnato nelle operazioni di spegnimento a Cumiana. Il tracciato evidenzia che si rifornisce di acqua nel lago di Viverone. Su Sparone e Locana, dove il fronte delle fiamme è attivo ormai da una settimana, permane una grossa coltre fumosa, circostanza che rende praticabile soltanto il lancio d'acqua conl'elicottero dei Vigili del fuoco. Nella zona operano decine di squadre dei vigili del fuoco e degli Aib regionali. L'operadelle squadre a terra ha permesso di mantenere il fronte delle fiamme a distanza di sicurezza dalle case. Il vento che ha nuovamente alimentato i roghi.