Furgone in fiamme sulla statale per Rivarolo, l'autista si mette in salvo appena in tempo

TORINO - Erano da poco passate le 15 di ieri, giovedì 19 ottobre, quando all'improvviso, senza che nulla lo facesse presagire, una Renault Kangoo ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Rivarolo Canavese. Alla guida del mezzo c'era un uomo di 65 anni che, non appena ha notato del fumo fuoriuscire dall'abitacolo, ha accostato a bordo strada. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto completamente la vettura e l'uomo è rimasto a guardare inerme l'incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Rivarolo e la statale 460 è rimasta chiusa per circa un'ora, causando non pochi disagi alla viabilità