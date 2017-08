Ivreaestate, il grande cinema non si ferma per tutta la stagione

IVREA - la programmazione cinematografica all'aperto di Ivreaestate continua anche a fine agosto. Quest'anno il calendario ha previsto 30 proiezioni all’aperto e 17 spettacoli dal vivo. Un lungo e variegato programma realizzato anche grazie alla collaborazione del Festival Morenica (e di Piemonte dal Vivo), dell’Archivio Nazionale Cinema d’impresa, della cooperativa l'Arte della cura e di Libera ed Emergency. Film, musica, teatro, danza per tutti i gusti con un occhio particolare alla qualità artistica e alla valenza sociale di tutte le proposte, come da tradizione di Ivreaestate, quest’anno alla trentunesima edizione. Nel cortile del Museo di Piazza Ottinetti lunedì 28 agosto «Lasciati andare» di Francesco Amato con Toni Servillo, Carla Signoris, Luca Marinelli, Veronica Echegui, Pietro Sermonti Italia 2017. È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere imper- meabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti, così Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo.

Il secondo appuntamento

Martedì 29 agosto sul grande schermo ci sarà «Frantz» di Francois Ozon con Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner. Dopo la fine della guerra 14-18, in una piccola città tede- sca, Anna si reca ogni giorno presso la tomba del suo fidanzato Frantz, morto al fronte in Francia. Un giorno, arriva in città il giovane francese Adrien, anche lui desideroso di rendere omaggio alla tomba dell’amico tedesco. La presenza di Adrien, vista la sconfitta dei tedeschi, provocherà una serie di reazioni molto forti e sentimenti estremi tra i cittadini. Biglietti del cinema: intero 5 euro, ridotto 4 euro. In caso di maltempo le proiezioni verranno fatte presso l'oratorio San Giuseppe. Per informazioni: www.rossetorri.it.