A Settimo Vittone «Una Marcia Lunga un Menù»

SETTIMO VITTONE – Domenica 3 settembre, la Filarmonica di Settimo Vittone organizza la 17ma edizione di «Una Marcia Lunga un Menù». La Marcia lunga è una passeggiata enogastronomica, che si snoda tra i sentieri di Settimo Vittone, offrendo l’imperdibile opportunità di gustare piatti tipici, accompagnati da bicchieri di ottimo vino, camminando tra i vigneti. Si parte alle 9.30 presso l'Osteria La Sosta e si percorrerà a piedi il paese con un percorso di ben undici tappe: a Torre Daniele l'aperitivo, a La Costa verranno serviti gli antipasti, in regione Vigne ancora antipasti così come a Castello, a Cesnola alle 13 verranno serviti risotto alla montagnina e miasse, nel Piazzale Mulino Lin Garda vi attendono patate e cotechino, al castello di S. Lorenzo caffè e gelato , in regione Fontaney ancora formaggi, miasse e salignum, a Borgovecchio pesche e vino ed in fine in Piazza Statuto gli attesi dolci. A tutti i partecipanti verrà donato un simpatico ricordo. E' attivo un servizio navetta, è necessario munirisi di calzature adatte per percorrere mulattiere e sentieri. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 10 settembre. Prenotazioni entro venerdì 1 settembre presso l'edicola Piùpermeno di Piazza Statuto, Settimo Vittone: 0125 658852. Per informazioni e prenotazioni: 346 8009081.