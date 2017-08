A Foglizzo è tutto pronto per accogliere la 100 Km delle Alpi

FOGLIZZO – Cento chilometri di emozioni all'ultramaratona da Torino a Foglizzo aspettano i partecipanti su un percorso rinnovato nella parte finale. Nata nel 2009 per rinnovare la tradizione della prima corsa del suo genere in Italia nel lontano 1963, la 100 Km delle Alpi ha saputo farsi apprezzare in questi anni, per la bellezza di un percorso capace di offrire alla vista di partecipanti e accompagnatori, paesaggi mozzafiato e veri tesori d'arte. Novità di questa edizione, che si terrà sabato 7 ottobre, sarà il passaggio sulla statale 26, la gara una volta giunta a Tavagnasco cambierà direzione e prenderà la via del Canavese per terminare la sua corsa a Foglizzo. Partenza alle 10 dal cuore di Torino. Come era in uso a San Vincent anche da Foglizzo è attivo e un servizio navette una che la mattina della gara porta i concorrenti che hanno scelto di pernottare o arrivare fin lì con la loro auto, da Foglizzo a Torino alla start line e una che alla domenica dopo le premiazioni riporta i concorrenti o alla partenza o alla stazione di Porta Susa, inoltre la notte della vigilia della gara, sarà possibile pernottare in una accogliente palestra, appositamente allestita, sita a pochi metri dal traguardo. La 100 km delle Alpi è una gara internazionale Bronze label IAU, inserita nel Grand Prix IUTA e dunque mette a disposizione dei partecipanti tutti i servizi previsti dai regolamenti di questo genere di gare. Iscrizioni: € 40 (per pagamenti pervenuti entro il 31 luglio 2017), € 50 (per pagamenti eseguiti dal 1 agosto e fino al 30 settembre 2017), € 60 (per pagamenti eseguiti dopo il 30 settembre 2017). Per informazioni: 349 3252610, www.giroitaliarun.it, segreteria.giroitaliarun@gmail.com.