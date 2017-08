Ferragosto sotto le stelle a Trovinasse

TROVINASSE - Venerdì 14 e sabato 15 agosto appuntamento da non perdere con la musica e l'enogastronomia per il «Ferragosto sotto le stelle» di Trovinasse, borgata alpina di Settimo Vittone. Ecco il programma completo dell'evento: lunedì 14 agosto alle 18 parte la gara podistica (non competitiva e aperta a tutti) che seguirà il percorso Trovinasse – Garitta – Trovinasse (Memorial Mario Gnerro). Alle 20, mega grigliata presso l'ex ristoro alpino «Da Rossella» (prenotazione obbligatoria al 347/6949906). Seguirà serata danzante con musica live. Martedì 15 agosto alle 11 Santa Messa con i Priori Fabrizio Monetta e Paola Turchetti. Alle 15 giochi senza frontiere per bambini e adulti. Alle 18 premiazione dei partecipanti. Durante le serate funzionerà un accurato servizio bar con Lia ad'persi. Per informazioni e prenotazioni: 349 5591345.