A Brandizzo «Tra Terra e Cielo | Idee in mostra»

BRANDIZZO – Tra Terra e Cielo | Idee in mostra è il nome dell'evento che si terrà domenica 18 giugno, dalle 18 alle 22:30 in via Lungo Bendola 13. Si tratta della presentazione di un Progetto Educativo Alternativo dove troverete artisti di ogni tipo che si esibiranno ed esporrano le loro creazioni tra musica, macchie di colore, sculture, giochi, spettacoli, fotografie e sorrisi contribuendo insieme a creare una serata per grandi e piccini.

Il programma è ricco di curiosità e di momenti interessanti: alle 18 attività libera con mostra, truccabimbi, giocoleria, livepainting, piccoli laboratori d’arte con esposizione finale, foto e proiezioni, banchetti d’arte e di usato ad offerta libera, alle 19 buffet, alle 20 presentazione progetto e presentazione Asta, alle 20.15 esibizione teatrale, alle 21 esibizioni musicali ed in fine alle 22 asta ed esposizione dei lavori realizzati durante la serata.