Audizioni di X Factor a Torino, tutto quello che serve sapere per partecipare all'evento

TORINO - Manuel Agnelli, Fedez, Levante e la storica Mara Maionchi: i giudici di X Factor sono pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno assistere alle audizioni del famosissimo talent show. Anche i concorrenti sono pronti ai blocchi di partenza e la sfida per aggiudicarsi i pochi posti disponibili per salire sul palco di X Factor e contendersi il titolo di campione 2017 a colpi di musica può cominciare.

Come partecipare

Per prendere parte alla tappa torinese delle audizioni che si terrà il 24, 25 e 26 giugno presso il Pala Alpitour in corso Sebastopoli 123 è necessario compilare il form che trovate sul sito ufficiale di X-Factor oppure è possibile riservare un posto mandando una e-mail a pubblico.torino@xfactor.it. Ricordiamo che l’ingresso è vietato ai minori di 12 anni.