Musica indipendente, torna a Ivrea il Miscela Rock Festival

IVREA – Torna l'appuntamento atteso con la quattrodicesima edizione del Miscela Rock Festival che approda quest'anno allo Stadio della Canoa di Ivrea, cornice naturale della manifestazione. Tanti le novità in vista della nuova edizione del Mrf che cambia casa e anticipa le date, portando la sua carovana di spettacoli e attività nell’area verde sulle rive della Dora a Ivrea, nel cuore dell’estate. A Ivrea, inizia la nuova era dei concerti silenziosi, il primo esperimento di «Silent Rock» nel Nord-Ovest italiano. La volontà di ricercare sempre nuove esperienze e nuove sfide è nel dna degli organizzatori del Miscela Rock Festival. La musica, a partire da una certa ora, verrà trasmessa in esclusiva tramite l’ausilio di trasmettitori wireless direttamente nelle cuffie fluorescenti del pubblico, per una esperienza multi sensoriale a zero impatto sonoro nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Oltre 25 ore di musica live. Si esibiranno sul palco una ventina di artisti italiani che hanno superato le selezioni tra centinaia di proposte pervenute alla direzione artistica e due ospiti internazionali, insieme alle novità più giovani e promettenti del territorio. Oltre alla musica, rigorosamente gratuita come da tradizione del festival, troveranno spazio lo street food, buon bere, aree relax, campeggio, mercatino, laboratori di riciclo per famiglie e la prima edizione della Miscelart, esposizione di opere artistiche selezionate presso lo Spazio Arte Giovani di Ivrea collegato direttamente all’area del festival.

Il programma

Venerdì 1 Luglio: alle 16 Apertura Mostra Miscelart presso Spazio Arte Giovani Ivrea, alle 18 apertura stand street food, dalle 21 alle 24 concerti: Jordaan (To), Dramalove (To), Siren (Pu), Madjive (France). Dalle 24 alle 2 i concerti silenziosi tramite uso di cuffie wireless: Blumia (Le), Fede Moore Dj – Hb (To).

Sabato 2 Luglio alle 14 apertura mostra Miscelart presso Spazio Arte Giovani Ivrea. Sempre alle 14. apertura Stand Street Food e laboratori per bambini con Riciclina e Circowow. Alle 18 – 24 Concerti Farty Wayne gruppo vincitore premio Mrf 2016 per Ivrea in Musica (To): Attitude (To), Julie and the cloud (To), Siveral (Mi), The Jab (To), Due minuti d'odio (Na). Mab -FranceOre. Dalle 24 alle 2 concerti silenziosi tramite uso di wireless Ylamar (Cn), Reactj (To).

Domenica 3 Luglio alle 14 apertura mostra Miscelart presso Spazio Arte Giovani Ivrea, alle 14 apertura Stand Street Food, laboratori per bambini con Riciclina e Circowow. Dalle 18 alle 24 concerti: White Noise (To), Skyline (To), Buzzy Lao (To), The Karavans (Bi), Earthist (Pr), 2 Fat Men «Miscela Closing party» (To/Uk).

Informazioni: www.miscelarockfestival.it, www.facebook.com/miscelarockfestival, info@miscelarockfestival.it.