Banchette, individuati i ragazzi che hanno dato fuoco alla scuola media

IVREA - Sono stati infine Individuati i responsabili dei gravi e reiterati incendi alla scuola media Sandro Pertini di Banchette. La polizia giudiziaria del commissariato di Ivrea ha concluso le indagini sul caso identificando cinque studenti come responsabili degli incendi. L'istituto è stato letteralmente preso d'attacco a partire dal 10 marzo 2017, data del primo incendio, fino al 25 maggio, in occasione dell'ultimo episodio di vandalismo. Alla domanda sulla ragione che gli abbia spinti a compiere azioni tanto gravi, i cinque hanno addotto futili motivi. Gli agenti hanno ragione di credere che alla base di tutto vi sia la volontà di non portare a termine l'anno scolastico.

I danni alla scuola

I danneggiamenti hanno interessato macchinette e distributori di bevande dell'istituto, con relativo furto di monete, nonché la sottrazione di materiale scolastico (mouse e computer) fino a giungere all’incendio di alcune aule della scuola, avvenuto per ben due volte. Questi atti vandalici hanno fatto sì che le lezioni siano state interrotte per diversi giorni.