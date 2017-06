Ferrovia metropolitana: novità per le linee Rivarolo-Pont e Aosta-Ivrea

IVREA - Concreti passi in avanti per l’elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont sulla linea Sfm1: la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di reperire le risorse per realizzare la progettazione definitiva dell’intervento, di cui attualmente esiste solo uno studio di fattibilità. L'assessore regionale ai Trasporti ricorda inoltre che su questa tratta verranno effettuati dai prossimi mesi importanti investimenti per complessivi 14,6 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza, grazie a uno stanziamento regionale di 2,8 milioni e all'utilizzo di 11,8 milioni del «Fondo di sviluppo e coesione», sempre di competenza regionale e destinati dal Governo alle linee connesse. Si potrà così rilanciare in maniera significativa una ferrovia che ultimamente ha subito notevoli penalizzazioni e disservizi per le imposizioni dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria.

Pont Canavese-Rivarolo

La progettazione dell’elettrificazione della Pont-Rivarolo sarà inserita in un protocollo d’intesa che la Regione sottoscriverà con i Comuni interessati, che da sempre sostengono la necessità di questo intervento sia come servizio per i passeggeri, sia in ottica turistica. Contestualmente, l’Agenzia della mobilità piemontese studierà nuovi modelli di esercizio con una diversa integrazione ferro-gomma che rendano sostenibile l’investimento in funzione dell’analisi costi/benefici.

Aosta-Ivrea

Novità in vista anche per l'elettrificazione della Aosta-Ivrea. Gli assessori ai Trasporti di Piemonte e Valle d'Aosta si sono impegnati a riaprire i tavoli tecnici con Rfi per aggiornare i principali progetti e mantenere una programmazione condivisa degli interventi, in quanto entrambe le avvertono l'esigenza di potenziare la ferrovia sia dal punto di vista infrastrutturale sia da quello dei servizi offerti.