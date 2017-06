A Cuceglio lo spettacolo Tacrums Day|Voyeurs a Cortile Contino

CUCEGLIO - Sabato 10 giugno alle 19:30, arriva lo spettacolo Tacrums Day|Voyeurs a Cortile Contino. La trilogia Voyeurofmyself nasce da un’idea di Tony D’Agruma, Agostino Nardella e Claudio Zanotto Contino ed il desiderio di portarla a Cortile Contino dall’amicizia di lunga data che li lega e dalla volontà di collaborare ad un progetto che metta a frutto, le loro singole esperienze. Tony D’Agruma (A.C. Formalibera), nella sua trentennale attività di attore-performer, ha sempre apprezzato e ricercato la possibilità di ambientare i propri lavori in spazi diversi dalle sale teatrali. Sia per lo stimolo creativo che spazi anomali o non dedicati normalmente al teatro sanno suscitare, sia per il contatto diretto e ravvicinato che ama avere col pubblico. Cortile Contino è da anni un luogo di ritrovo artistico e conviviale intorno a cui ruotano le attività dell’Associazione Viaggi con l’Asino. La disponibilità di spazi interni ed esterni, diversi per conformazione e collocazione, offrono la possibilità di rappresentare qui una versione site specific di Voyeurofmyself – 3.0 Solo quando sarò, ultimo capitolo della trilogia omonima.

In video

Contestualmente, in un altro spazio, verranno presentati in video la performance Mi rendo conto, Breakup (realizzato con la videomaker Alessia Zuccarello), trailer di altri lavori e brevissimi estratti di momenti di prova per dare un’idea più completa del panorama espressivo di Tony D’Agruma. Ad unire il performer e il luogo sarà il contributo determinante di Agostino Nardella. Alla sua collaudata esperienza di sound e light designer in ambito teatrale ed una specifica conoscenza del luogo, sarà affidata la cura degli allestimenti necessari per la messa in scena. La serata di Cuceglio si intitola Voyeurs, al plurale, in riferimento al pubblico che, oltre a vedere gli spazi dello spettacolo e quello dei video, potrà apprezzare anche i gradevoli ambienti di Cortile Contino. Esperienza che sarà arricchita dalla merenda sinoira Ognuno porta qualcosa per cui è gradita la prenotazione al numero 339 6388826.