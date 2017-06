Banchette, tutto pronto per la 41esima edizione del Giugno Banchettese

BANCHETTE - Il Circolo Banchette in collaborazione con il Centro Sociale, Bio Colture Banchette e con il patrocinio del Comune Organizza la 41esima edizione del Giugno Banchettese 2017. Domenica 11 giugno alle 16.30 via alla manifestazione presso la sala E. Pinchia di via Roma,59 (vicino al Municipio) con Musical che passione! musical, operetta, canzoni ed il concerto degli allievi dei corsi di canto lirico e moderno organizzati dal Circolo Banchette con la Direzione Artistica a cura del soprano Lalitha Bellino. Da venerdì 16 giugno ai giardini pubblici Parco Unità d'Italia di Banchette Borgo Nuovo tornerà la festa della birra. Alle 21 danzando sotto le stelle 5 «Il libro della giungla», danze polinesiane dalle Hawaii a Tahiti, danze etniche con la partecipazione della scuola Mambo Forrò di Gaglianico, Gipsy, Caraibico, Bollywood, Danze Balcaniche, Tribal Fusion e tanto altro ancora. Sabato 17 giugno alle 15 Baby Karaoke Banchette e alle 21 la 19esima edizione di «Emozioni in musica» e il karaoke di Banchette con la direzione artistica di Ivana Di Bernardo in collaborazione con Lalitha Bellino. Durante le manifestazioni, nei giardini pubblici, funzionerà un accurato servizio bar con birra alla spina e specialità alla piastra. Apertura padiglione gastronomico venerdì 16 alle 19, sabato 17 alle 12 e alle 19, domenica 18 alle 12.