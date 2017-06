Caravino, al via la Festa d'inizio estate

CARAVINO - A Caravino e Masino comincia l'estate.Questo mese offre tante occasioni d'evasione all'insegna della gastronomia, dello sport outdoor, delle tradizioni locali e della musica. A giugno la bellezza del nostro territorio si unisce alle appetitose tradizioni culinarie della Festa d'inizio estate, cena e musica in piazza Marconi organizzata dalla Pro Loco. Si comincia Sabato 10 Giugno alle 18 con la pre cena in musica con Dj MiMi; alle 20, cena con fritto misto di pesce oppure pollo arrosto e patatine, seguito dalla musica anni 70-80-90 del gruppo i Discordia. Si prosegue domenica 11 giungo con la seconda edizione della cicloturistica pedalando intorno al Castello di Masino. L'associazione Team Fuori Onda Bike di Albiano per l’organizzazione sportiva, l'Amministrazione comunale e proprio tutte le componenti del mondo associativo, ricreativo e culturale di Caravino e Masino si mettono in gioco per offrire un programma accattivante e vario. Ritrovo in piazza Marconi (Caravino) alle 8.30 e partenza alle 9.30. Alle 13.30 sosta per pranzo all'ombra del Castello con spaghettata offerta dal Gruppo Alpini di Caravino. Rientro a Caravino percorrendo la storica «Strada dei 22 giri» alle 16 per la premiazione e la Nutellata offerta dalla Pro Loco. Lungo le strade del borgo di Masino dalle 9.30 alle 18 è possibile visitare e fare acquisti al mercatino dei mestieri creativi e artigianali di un tempo e dei cibi della tradizione locale.