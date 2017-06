A Castelnuovo Nigra parte la Belladormiente Sky Race 2017

CASTELNUOVO NIGRA – E' tempo di Belladormiente Sky Race 2017, Sabato 10 giugno 2017. La corsa partirà alle 8, da Castelnuovo. La Bella Dormiente che da il nome all’evento è la montagna che parte dalla punta Quinzeina Sud (2231 m) ed arriva alla punta Verzel (2406 m) formando il profilo di una donna che dorme. La Belladormiente Sky Race con i suoi 29 km si corre su un tracciato ad anello che per la gran parte corre su sentiero di montagna cavalcando nella parte centrale una splendida cresta aerea, un balcone panoramico, da un lato del quale si possono ammirare le splendide valli del Gran Paradiso e dall’altro la vista spazia dal Monviso fino a Milano, passando per Torino e la sottostante pianura canavesana. Quindi se siete appassionati di corsa e le vostre doti atletiche e alpinistiche ve lo permettono, non perdete l’occasione di partecipare ad un evento con un tracciato interessante. L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Campo Canavese, con l’Associazione Amici della Montagna di Castelnuovo Nigra ed il patrocinio dei comuni di Castelnuovo Nigra e Colleretto Castelnuovo, con la collaborazione del Motoclub Vallesacra.

Iscrizioni

Le pre iscrizioni sono chiuse. Oggi è possibile iscriversi contestualmente al ritiro del pettorale, che avverrà nel salone comunale di Castelnuovo Nigra o in altro punto opportunamente segnalato. 35 euro. La mattina della partenza ci si potrà iscrivere solo nel caso ci fossero ancora posti liberi versando la quota di 35 €. In ogni caso le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 200 iscritti complessivi. Nel caso in cui le iscrizioni vengano chiuse per raggiungimento di 200 iscritti è facoltà dell’organizzatore istituire una lista d’attesa per l’accettazione di ulteriori iscrizioni a fronte di eventuali rinunce. Per info: belladormienteskyrace@gmail.com.