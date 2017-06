Scontro mortale sulla A4: arrestato autista con tasso alcolico alle stelle

CHIVASSO - Stando alle prime ricostruzioni l'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì 7 giugno. Una Citroen ha sbattuto contro il new-jersey al centro della carreggiata e, subito dopo, contro il guard-rail sulla destra, per poi travolgere una Fiat Punto. E' stato accertato che l'autista alla guida della prima auto avesse un tasso alcolico di tre volte superiore al limite consentito. Seduto sul sedile posteriore dell'auto c'era un uomo di cinquantadue anni di origini biellesi. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco, l'uomo è morto sul colpo. E' prevista per domani, giovedì 8 giugno, l'udienza presso il Tribunale di Ivrea per convalidare l'arresto del quarantnovenne alla guida della Citroen.