Zimone, tutto pronto per la festa degli Alpini

ZIMONE – E' tutto pronto per i festeggiamenti. In occasione del 50esimo anniversario di fondazione e del 19esimo Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Elvo si terrà in paese dal 15 al 17 giugno la festa con degli alpini di Zimone.

Il programma

Giovedì 15 giugno alle 20.45 l'inaugurazione della mostra itinerante «La grande guerra» seguita dal concerto dell'Unione musicale zimonese. Venerdì 16 giugno alle 21 Carosello e concerto della brigata alpina «Tarinense». Sabato 17 giugno alle 16 alzabandiera ed inizio corteo, alle 17.30 la messa e l'inaugurazione del nuovo gagliardetto, alle 19.30 cena in compagnia. Per informazioni: tel. 347/1587721; 340-4127977.