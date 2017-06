Crepe, umidità e degrado: automobilisti preoccupati per le condizioni del ponte del Chiusella

STRAMBINELLO - Crepe, degrado e una situazione sempre più preoccupante. C’è apprensione per le condizioni del ponte Chiusella, da molti segnalato in uno stato a dir poco cattivo. La struttura che collega Strambinello a Baldissero, secondo molti automobilisti presenta crepe e macchie d’umidità.

La richiesta degli automobilisti: "Controllatelo"

La richiesta è quella di eseguire controlli approfonditi per verificare la presenza o meno dei requisiti minimi di sicurezza. Effettivamente, le condizioni non sembrano ottime. Quel che è certo è che la gestione della struttura spetta alla Città Metropolitana di Torino, l’ex Provincia. Dopo i recenti incidenti in ponti e cavalcavia italiani, la «salute» del ponte del Chiusella verrà verificata ulteriormente? Gli automobilisti del Canavese lo sperano.