Loranzè SportInVigna, un weekend di divertimento

LORANZE' – Tante le novità di quest'anno per il ritorno di Loranzè SportInVigna il 9 e 10 giugno: dalla serata di tango argentino, al concorso di creazioni in Lego, all’esposizione delle opere in mattoncini Lego dell’Associazione Amargine con Bricks Addicted.

Il programma

Venerdì 9 giugno si comincia con la corsa campestre su sterrato e strada asfaltata 7,5 km. Alle 18.30 ritrovo in piazza della chiesa e chiusura iscrizioni, alle 19 partenza. Alle 19 Costinata presso il Salone della Società di Mutuo Soccorso. Alle 20.30 Stage di Chacarera. Alle 21 Torneo di calcio balilla per i più piccoli. Alle 21.30 Tango per tutti con la Milonga della notte di luna piena. Sabato 10 giugno alle 14.30, presso il campo sportivo, Sfida del Castelrosso, incontro di calcio ad 11 aperto a tutti. Presso il Salone della Società Esposizione di riproduzioni in Lego a cura dell’Associazione Amargine con Bricks Addicted. Dalle 14.30 alle 16.30 consegna e registrazione delle opere al concorso gratuito di costruzioni in Lego a tema libero per tutti i ragazzi dai 4 ai 12 anni. Alle 15, in Piazza della chiesa 1, Sportinsieme: tiro con l’arco con gli Arceri della Rupe di Viana, Rugby per ragazzi con i giocatori dell’Ivrea Rugby, Giochi senza frontiere per ragazzi dai 6 anni in su. Alle 18.30 Premiazione Concorso costruzioni in Lego. Alle 19 grigliata in musica presso il Salone della Società di Mutuo Soccorso. Alle 21 Torneo di calcio balilla a baraonda per adulti e musica dal vivo con Village H.