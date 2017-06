Rivarolo, il campo di calcio si chiamerà «Grande Torino»

RIVAROLO CANAVESE - «Grande Torino». E’ questo il nome deciso per il complesso sportivo di Rivarolo Canavese, in via Trieste. Lo stadio porterà il nome degli Invincibili, lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha anche indetto una cerimonia ufficiale per sabato 17 giugno durante la quale verrà omaggiata la squadra di calcio scomparsa nella tragedia di Superga. Quale esempio migliore dunque per i ragazzi che solcheranno questi campi? E’ per questo motivo che Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo Canavese, ha spinto per intitolare lo stadio al Grande Torino. Ulteriori motivazioni verranno rese note durante una conferenza stampa prevista per sabato 17 giugno al castello Malgrà.