Tutto quello che c'è da sapere sui Campionati italiani di ciclismo 2017 in Canavese

IVREA – Tutto pronto per i Campionati italiani su strada di ciclismo che si svolgeranno da 23 al 25 giugno tra il Canavese e l'Astigiano. Occhi puntati sulla gara dei professionisti, che si snoda su un percorso di 245 km da Asti a Ivrea.

Il percorso nel dettaglio

La prima parte del tracciato è prevalentemente pianeggiante, poi a circa 90 km inizierà la salita di Castelnuovo Nigra. Da lì in poi discesa e falsopiano fino ad Ivrea, dove il ritmo della corsa cambia. I corridori dovranno infatti percorrere per quattro volte un circuito di 22,8 km attorno alla città. Il punto fondamentale del percorso è la salita della Serra, 3,4 km con pendenza media del 7% e massima del 13%. Ci saranno poi 7 km di discesa e 4 km di pianura per arrivare al traguardo. La scelta degli organizzatori è stata quella di inserire questo strappo per rendere il percorso duro e selettivo, creando così un finale più spettacolare e adatto agli attacchi.

Le altre gare

Per quanto riguarda le altre gare, il calendario dei campionati italiani si aprirà venerdì 23 giugno con le prove contro il tempo: cronometro uomini professionisti (Asti-Caluso, km 40,5), donne élite e juniores (Volpiano-Caluso, km 21) e Paralimpiche. Si prosegue sabato 24 giugno con le cronometro uomini juniores (Volpiano-Caluso, km 21), allievi maschile e femminile (Foglizzo-Caluso, 11,2 km) e le prove in linea Paralimpiche. Il programma si completa domenica 25 giugno con i campionati assoluti in linea maschili (Asti-Ivrea, 245 km), femminili (Leini'-Ivrea, 115 km) e donne juniores (Leini'-Ivrea, km 72).