A Cuorgnè continua la rassegna «Due città al Cinema»

IVREA – Continua la rassegna «Due città al Cinema», promossa dai Comuni di Cuorgnè e Rivarolo Canavese che riparte con la 3^ fase. Ecco i film che saranno proiettati a giugno alle 21.30 al cinema «Margherita» di Cuorgnè.

I film

Martedi 6 giugno, Il diritto di contare. Genere: drammatico. Regia: Theodore Melfi. Attori: Taraji P. Henson, Octavia Spencer,Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn.

L'incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane che - alla NASA - lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell'astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la corsa allo spazio, galvanizzando il mondo intero.

Martedi 13 giugno, Laluce sulgi oceani. Genere: drammatico. Regia: Derek Cianfrance. Attori: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Caren Pistorius,Emily Barclay, Anthony Hayes, Leon Ford.

I coniugi Sherbourne (Michael Fassbender e Alicia Vikander) stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo, quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita, finché non scopriranno che la vera madre della piccola (Rachel Weisz) sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.

Informazioni

Cinema Margherita 0124.657523 - Biblioteca Civica di Cuorgnè 0124.655252 - Biblioteca Comunale di Rivarolo 0124.26377, www.cinemamargherita.net, info@cinemamargherita.net.