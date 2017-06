Chivasso, è tempo di BirrAria edizione 2017

IVREA - Birra artigianale, buon cibo, ottima musica, ballo e danze popolari, sport e artigianato locale: sono questi gli ingredienti che daranno vita alla sesta edizione di «BirrAria», che anche quest’anno si fregia del patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale e della Città di Chivasso. Quest’anno a particolare attenzione alla prevenzione e all’educazione al «bere consapevole», grazie alla collaborazione con gli operatori del «Progetto Radar», realizzato dall’Asl TO4.

Il programma completo

Mercoledì 7 giugno

Ore 19 Apertura stand gastronomico & Maestri birrai

Ore 21 Esibizione delle scuole di ballo della città

Ore 22 Serata latino e caraibica

Giovedì 8 giugno

Ore 19 Apertura stand gastronomico & Maestri birrai

Ore 19 «Nothing else to do» concorso per gruppi musicali

Venerdì 9 giugno

Ore 16 Apertura del mercatino di Arte Manuale degli OPI(Operatori del proprio ingegno)

Ore 19 Apertura stand gastronomico & Maestri birrai

Ore 19 Laboratori di Balli Tradizionali

Ore 21 Grande serata di Pizzica, Balli Popolari ed Etnici

Sabato 10 giugno

Ore 14 3° Torneo di calcetto A5

Ore 16 Apertura del mercatino di Arte Manuale degli OPI (Operatori del proprio ingegno)

Ore 19 Apertura stand gastronomico & Maestri birrai

Ore 20 BirRun corsa ludico-sportiva di 6 km per le famiglie e i loro animali da compagnia

Ore 21 Premiazione del concorso «Nothing else to do»

Ore 22 Next Stop in concerto un viaggio tra rock e pop dagli anni ’80 a oggi