Caluso, il weekend con la Sagra del Galucio

IVREA - Sabato 3 e domenica 4 giugno 2017 a Rodallo, frazione di Caluso, torna Aspettando l’Estate. Una due giorni di festa all’insegna del buon cibo e della poesia perché oltre al corpo, anche la mente vuole la sua parte.

Il programma completo

Sabato 3 giugno Alle 20, serata gastronomica della VII Sagra del Galucio con specialità polletto alla griglia. Maxi schermo per la finalissima Juve vs Real Madrid. Intrattenimento musicale con Vivadance.

Domenica 4 giugno Alle 21, in Piazza Santa Croce, si tiene lo spettacolo Il manifesto ritrovato, racconto di un viaggio medievale, cui segue la presentazione della stele poetica 24 Agosto di Elisa Verna. E per concludere spaghettata sotto le stelle.