IVREA - Dopo il successo e gradimento delle ultime due edizioni, torna il running agli Eporedia Active Days 2017. Si tratta di una gara di 18,4 km con partenza e arrivo dallo Stadio della Canoa di Ivrea.

Il percorso

Il percorso si snoderà inizialmente nel tratto cittadino con la conferma del passaggio panoramico sulla «passerella» sulla Dora Baltea. Dopo percorrerà le zone dei laghi su tratti non asfaltati, con impegnativi sali scendi prima di rientrare in città e quindi allo Stadio per l'arrivo. La partenza è prevista alle 9 di domenica 11 giugno 2017.

Partenza dallo Stadio della Canoa Città di Ivrea (TO) (221 mt s.l.m.), sito in via Dora Baltea 1/d, attraversamento della città di Ivrea , interessando via Dora Baltea, via Ezio Alberton, si attraversa la passerella che collega le due sponde della Dora Baltea, salendo la scalinata si arriva in Piazza del Rondolino, si attraversa Corso Botta, in direzione giardini Giusiana, via Patrioti, Via Palestro, via Arduino, via IV Martiri, via Amedeo di Castellamonte, incrocio via Circonvallazione, via San Giovanni Bosco, via Chiappussone, via San Ulderico, via Panoramica Lago Sirio. Si lascia il comune di Ivrea, si entra nel comune di Chiaverano percorrendo la s.p. 75d2 fino al bivio con Casale Lago Sirio, dove dopo circa cento metri si lascia la strada che costeggia il lago, ci si inoltra nello sterrato che conduce nella zone della Bacciana, si mantiene la sinistra verso le Terre Ballerine, sulla destra si prenderà un sentiero che porta verso Lago Pistono che si trova il località Montalto Dora, si lascia lo sterrato per percorrere il ponte in asfalto che costeggia il lago, dopo circa 100 metri si svolta a destra in direzione Lago Nero, arrivato nei pressi del lago il località Bienca, si prende il sentiero sterrato sulla sinistra che costeggia il Lago per circa milletrecento metri, dove troveremo un sentiero in salita sulla sinistra che porterà sulla strada SP74, si percorrerà in direzione Bienca per circa duecento metri, sulla destra troveremo una strada sterrata in località C.Cirlo che ci immetterà sul sentiero che porta nella zone dell’Acquedotto Romano fino a riprendere il sentiero della Bacciana nel senso opposto, fino a Casale Sirio dove si torna su strada asfaltata in via San Pietro Martire entrando nel comune di Ivrea: si percorre via San. G. Bosco, dopo circa cinquanta metri via Sant’Antonio, si attraversa la SS26 per Aosta , si passa dalla Clinica Eporediese, via Castiglia, via del Crist, via delle Germane, via Chiaves, Via Aldisio, via Guarnotta, C.so Garibaldi, via Gozzano, via Pellizzari, fino a raggiungere lo Stadio della Canoa in via Dora Baltea, dove è posto l’arrivo.

Iscrizioni

3 giugno Gazebo EAD c/o piazza Ottinetti, Gymmy Sport Piazza Balla, 11 – Ivrea, 9 e 10 giugno ufficio EAD Stadio della Canoa – Ivrea, www.wedosport.net, www.eporediaactivedays.com.