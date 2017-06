Ivrea, nuova sassaiola contro il complesso Serra

IVREA - Continuano gli atti di vandalismo contro il complesso della Serra a Ivrea, in particolare contro l’ex cinema Abc, chiuso in seguito al fallimento della società Effetto Serra. Ignoti si sono scagliati contro le vetrate di una delle porte di sicurezza e, con sassi, ne hanno infranto i vetri.

Sassaiola all’ex cinema Abc

I residenti sono esausti e chiedono al Comune l’autorizzazione per chiudere il complesso con i cancelli. La zona, infatti, tra corso Botta e via Palestro (area Poste) è accessibile attraverso un passaggio da tempo delimitato da una sbarra, che, per quanto privato, viene utilizzato da pedoni e ciclisti per passare da corso Botta a via Palestro. Il complesso, lasciato nel degrado, si presta particolarmente bene a offrire punti di ritrovo appartati dove vandali e teppisti sono soliti bivaccare, soprattutto durante le ore notturne.

Soluzione: delimitare la zona

Non è al prima volta che il complesso viene preso di mira. Lo scorso aprile, infatti, ignoti avevano appiccato il fuoco davanti all’uscita di sicurezza dell’ex cinema e oggi, all’altezza della vetrata, si sono aggiunti gli inconfondibili segni di una sassaiola. Ovviamente il tutto condito dall’immondizia che regna sovrana, nonostante un gruppo di cittadini avesse ripulito la zona, dopo il Carnevale. Una delle soluzioni auspicabili sarebbe quella di chiudere il complesso con dei cancelli, rendendolo di fatto accessibile solo ai residenti. Tra qualche settimana dovrebbe esserci il via libera dell’Ufficio tecnico alla proposta dell’amministrazione del condominio attraverso la quale si prevedono, appunto, due cancelli fissi all’estremità del passaggio. Questa delimitazione permetterebbe l'accesso all'area ai soli residenti, evitando l'ingresso agli indesiderati.