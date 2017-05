Paura a Cuorgnè, grossa voragine si apre in mezzo alla strada: traffico in tilt

CUORGNE’ - Una voragine improvvisa si è aperta questa mattina in via Torino, una delle principali strade che porta nel centro della città di Cuorgnè. La grossa buca, di circa un metro di diametro e di mezzo metro di profondità, ha mandato subito in tilt il traffico veicolare: sul posto si è precipitato anche il sindaco di Cuorgnè e i tecnici del Comune. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere immediatamente la strada, bloccando la circolazione in ambo i lati. Anche le ambulanze dirette al vicino ospedale di Cuorgnè sono state deviate. Tanta la paura per la voragine apertasi in mezzo alla strada, anche se per fortuna non si registrano feriti o incidenti particolari.