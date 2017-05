«La Banda del bancomat» colpisce ancora, distrutta BiverBanca a Strambino

STRAMBINO - A una settimana esatta dal colpo messo a segno presso il bancomat di Caluso, tornano a far parlare di sé i malviventi noti ormai ai giornali con il soprannome «Banda del bancomat». Nel mirino dei criminali questa volta lo sportello automatico della BiverBanca di Strambino. Ancora una volta i residenti nei pressi della banca hanno raccontato di aver sentito una forte esplosione e poi più nulla.

La stessa dinamica di Caluso

L'operazione si è svolta con la stessa dinamica delle volte precedenti: i ladri avrebbero utilizzato una miscela di gas per far saltare in aria lo sportello e poi si sono allontanati con il bottino, non ancora quantificato. Il colpo è avvenuto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio presso la filiale Biver Banca di piazza della Repubblica. Le Forze dell'ordine sono attualmente a lavoro per rintracciare i colpevoli di questa serie di atti criminosi.