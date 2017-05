Appartamento trasformato in serra per la marijuana, in manette un 43enne disoccupato

LANZO - Erano delle vere e proprie serre adibite a vivaio per la coltivazione della marijuana, quelle scoperte nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Torino a Monasterolo di Lanzo, dove un quarantaquattrenne, C.A. le sue iniziali, originario di Venaria Reale, disoccupato, trascorreva i fine settimana a coltivare, anziché l’orto, la droga. All’interno delle serre, ricavate dalla trasformazione di due stanze dell’appartamento mansardato situato nella frazione Ca’ Tuie, i finanzieri della Tenenza di Lanzo Torinese, che hanno condotto le indagini coordinati dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno rinvenuto un centinaio di piante di varie dimensioni in piena fase vegetativa.

Tutto ad hoc per la coltivazione

La crescita e il mantenimento delle piante di marijuana era garantita dalla presenza di un sofisticato sistema di illuminazione, costituito da potenti lampade al sodio ad alta pressione, con potenza fino a 600 Watt, il cui effetto veniva amplificato dall’utilizzo di plafoniere riflettenti. Nelle serre erano anche presenti termosifoni elettrici per garantire la temperatura ideale, attrezzatura per l’irrigazione, ventilatori per il ricambio dell’aria, flaconi di fertilizzante, strumenti per la misurazione del «ph» e tutti gli altri accessori destinati al mantenimento della piantagione.

Mini serra

Altre piante di marijuana, in via di essiccamento, erano appese alle pareti, mentre altra sostanza stupefacente, per oltre 1 chilogrammo, era occultata negli altri vani dell’alloggio e, in alcuni casi, già pronta per l’utilizzo. L’uomo aveva pensato anche alle piantine più piccole e più delicate, per loro, infatti, aveva creato una mini serra realizzata con una struttura metallica. Diverse le varietà di marijuana rinvenute: pinapple kush, special kusch, spkv, woman, amnesia haze: la maggior parte della droga era pronta per essere immessa sul «mercato», tant’è che durante la perquisizione i finanzieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione. La piantagione illegale, le attrezzature e l’alloggio sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato arrestato per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, rischia sino a 20 anni di carcere.