Nove indagati per la morte di Aldo Ubaldi: ci sono anche i genitori del bimbo

COASSOLO - Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Aldo Ubaudi, il bimbo di sei anni che ha perso la vita travolto da una Skoda durante il Rally Città di Torino. Nove le persone indagate: il pubblico ministero Ruggero Mauro Crupi ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i genitori di Aldo, il pilota dell'auto, il navigatore e i cinque organizzatori del rally. Le indagini sono condotte dalla Procura di Ivrea.

Indagini in corso, si attende l'autopsia

Intanto, proprio oggi è stato divulgato un video che ritrae il momento del fatale incidente. Da valutare se il piccolo Aldo, insieme alla sua famiglia, stesse assistendo alla gara in un punto vietato. Il filmato uscito oggi sembra poter aiutare gli inquirenti a stabilire con certezza le responsabilità di quanto accaduto. Sotto esame anche la posizione di Cristian Milano, pilota dell’auto: secondo il navigatore, il conducente del mezzo avrebbe avuto un malore e per questo avrebbe perso il controllo della sua automobile. Intanto, nella giornata di domani, verrà dato l’incarico per l’autopsia sul corpo del bimbo investito.