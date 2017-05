Piscina comunale a Ivrea: da giugno entra in vigore l’orario estivo

IVREA - Fa sempre più caldo in città e ciò che ci vorrebbe è un bel bagno fresco in piscina. E tra poco sarà possibile farlo perché sta per entrare in vigore l’orario estivo della piscina comunale di Ivrea in via Campo Sportivo.

Dal 5 giugno al 31 agosto prossimo la piscina avrà i seguenti orari per il nuoto libero:

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 18.30

il sabato dalle ore 13 alle ore 18.30

La piscina resterà aperta per tutto il periodo estivo a eccezione del periodo compreso tra il 14 e il 19 agosto.