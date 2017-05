Giovani armati di coltello a piede libero nel canavese, denunciato un minore

CUORGNE' - Il sedicenne si trovava a Valperga, nei pressi del parco giochi, quando i carabinieri lo hanno notato e hanno deciso di controllarlo. Il ragazzo è stato trovato in possesso di due coltellini svizzeri della lunghezza di 19 cm. Gli oggetti atti a offendere si trovavano nello zainetto del giovane, il quale non ha saputo fornire una giustificazione del perchè li avesse con sè. Le potenziali armi sono state quindi sequestrate e il giovane studente è stato denunciato alla Procura dei Minori.

Secondo caso

Allo stesso modo, un ragazzo di 24 anni è stato fermato per un controllo in via XXVI maggio a Cuorgnè. Il giovane era alla guida della sua auto ed è stato trovato dagli agenti in possesso di un coltello a serramanico di 15cm. Come è successo per il minore, l'arma è stata sequestrata e il soggetto è stato denunciato alla Procura di Ivrea.